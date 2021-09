Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 10.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Kolorowa 1 - 9 (str. nieparzysta), 30. 14.09 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Żurawia 18 - 22 (str. parzysta), 33 - 37 (str. nieparzysta). 10.09 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Sępólno dla ulicy. Wiśniewa nr 22, 22A, 22B, 23, 23A, 23B, 24, 24A. 25, 26 ze stacji transformatorowej Wiśniewa 6. 17.09 od godz. 7:00 do 19:00

Brak zasilania w miejscowości Wiśniewa nr 26 ze stacji transformatorowej Wiśniewa 6. 16.09 od godz. 7:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowości Rogalin nr 48, 46, 44, 42, 29, 39, 31, 35, 37A, 45, 49, 50, 52. 10.09 od godz. 7:00 do 19:00

Modliborzyce 39, 30, 28, 22a, 22, 19a, 20a 21, 23, 24, 27, 26, 25, 42, 41, 40, 39, 34, 33,32,31 sąsiednie Brudnia 38, 37, 36, 34, 37a, droga od Modliborzyc w kierunku Brudni 14.09 od godz. 8:00 do 15:00

Pławin, Popowiczki 10.09 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Nadborna 7, 9, 10, 12; Błota 7, 7a, 10, dz. 44/3. 15.09 od godz. 10:00 do 13:00

Stronno ul. Objazdowa, i przyległe. 15.09 od godz. 9:00 do 11:30

Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Ugory 2 do 8. 15.09 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Bratkowa dz. nr 706/14. 15.09 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Błonie 2, 2h, 2g, 2k, 4, 9 do 23a. 15.09 od godz. 7:00 do 9:00

Brak zasilania w miejscowości Łochowo ul. Jodłowa 11, 14, 16, 18, 20, 24. 17.09 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Murowaniec ul. Granitowa. 13.09 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Nakło dla ulicy Michała Drzymały od 7a do 7g oraz 8 i 8a ze stacji transformatorowej Nakło Bielawy 2. 13.09 od godz. 7:00 do 17:00

Inowrocław Jaśkowskiego, Kurka, Kaźmierskiego, Jacewska 93, AKAN, Okręzek 15, Jacewo Brzozowa 11- 24, Świerkowa za obwodnicą, Dalkowska, Balin 11,11a, 10a, 11b, 13c, 13d, 14a, 14a, 14, 13a, 13, 15, 16, 17, 16.09 od godz. 8:30 do 13:00

Przybysław 14,15,16,17, 18, 19, 2,1, Michałowo, Kobelnice 15.09 od godz. 9:00 do 12:00

Murzynno 45, 21,20,19,18, 30,31,32,33,34 14.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat tucholski

Śliwiczki 51, 53, oraz działki nr 109/6, 109/7, i przyległe.

13.09 od godz. 8:00 do 11:30

Sucha ul. Główna 29, 33, i przyległe.

14.09 od godz. 8:00 do 12:30

Bysław ul. Szkolna, Spokojna, Główna numery parzyste od 50 do 68, nieparzyste od 63 do 71, oraz 83, Wiatrakowa 2A, Wodna (bez numeru 2), oraz kościół, przepompownia ścieków, i przyległe.

17.09 od godz. 9:00 do 13:30