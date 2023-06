Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 12.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat chełmiński

Błachta 12, 13, Krusin od 1 do 8, 8A, 9, 10, od 12 do 17, od 26 do 29, od 34 do 36, od 39 do 41, 56/3, 72/1.

6.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat grudziądzki

Radzyń Chełmiński ulice Ludwika Waryńskiego 1, 5, Plac Towarzystwa Jaszczurczego od 13 do 25, od 27 do 29, Podgrodzie od 7 do 10, 12, 14, 0015-44/5, 91, Rybaki 2, 4, 6, 6a, 8, 10, 12/2B, Tysiąclecia 1, 3, 5, 7 24.

6.12 od godz. 18:30 do 20:30

powiat aleksandrowski

Rożno-Parcele ulice Fiołkowa 3, 5, 5A, 8, 10, 13, 14, 16, 20, 23, 28A, od 30 do 32, 43/15, 44, 47/12, 62/11, DZ. 62/18, Rożno Parcele-44/15 (GPO), Rożno-Parcele-231, Rożno-Parcele-232, Rożno-Parcele-233, Rożno-Parcele-233 , Irysowa 1, 3, Jarzębinowa 2, 5, dz. 149/19, Kameliowa 2, od 9 do 11, 14K, Rożno - Parcele-222/13 (GPO), Konwaliowa 5, 7, 10, 10A, 11, 12, 12A, 14, 14 A, 14C, 15, 16, 18, 18/A, 19, 20, 21A, 21B, 23, 23C, 24D, od 26 do 29, 32, 33A, 34, 42, 89, 103, 115/2, 223/16, 66/7, Lawendowa 20, 46, Rożno-Parcele-223/14 (GPO), Liliowa od 8 do 10, 12, 18, 18A, 21, 23, 25, 37, 41, 126/11, 126/12, 136/3, 136/4, 149/1, 66/32, dz. 137/3 5, 137/7, 149/3, 68/17, Rożno Parcele-70/5, Rożno-Parcele-103 , Rożno-Parcele-126/15 (GPO).

6.12 od godz. 10:30 do 12:00