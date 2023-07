Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 13.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat grudziądzki

Mełno od 9 do 11, 11A, 15, od 17 do 19, 22, 24, 25, 51, 55, 24/2, 37.

13.07 od godz. 10:00 do 14:00

powiat aleksandrowski

Rożno-Parcele ulice Akacjowa 42, 44, Liliowa 29/E, 134/22, Makowa 4, od 6 do 8, 10, 20, Storczykowa 14A , Rożno Parcele-130/11 (GPO), Rożno-Parcele-134/37 (GPO), Rudunki 3A, ..

13.07 od godz. 10:00 do 14:00

Dąbrówka , Dąbrówka--, Niestuszewo od 1 do 3, od 20 do 24, od 26 do 28, 53,97, 95/2, Niestuszewo-91 (GPO), Niestuszewo-94 (GPO), Podzamcze 7, 8, od 10 do 12, od 15 do 19, 102/1, Raciążek ulica Pole 36.

13.07 od godz. 15:00 do 17:00

Sierzchowo 42, od 47 do 49, 51, Sierzchowo--, Sierzchowo-123/1 .

13.07 od godz. 15:00 do 17:00