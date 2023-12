Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 13.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 13.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w kujawsko-pomorskim.

Gdzie obecnie (13.12 11:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat brodnicki Gortatowo 21, 21H, 21K, 22, 23, 73/13, 73/14, 73/5, 73/8.

13.12 od godz. 8:00 do 13:30 Grudziądz Biały Bór , 408/7, Wałdowo Szlacheckie 66, 66A, od 67 do 69.

13.12 od godz. 7:30 do 13:30 powiat grudziądzki Janowo , Radzyń-Wieś 8, 12, 14, 16, 17, 21, 22, Rozental 8.

13.12 od godz. 8:00 do 17:30 powiat chełmiński Cepno , Grubno 1, 2, od 15 do 19, 19A, 20, 21, 49A, 51, 58, 58 B, 58A, 58C, 58D, 59, 59A, 65, 65A, 66A, 68, 10/12, 10/19, 10/21, 112, 13/27, 13/28, 13/3, 13/31, 14/8.

13.12 od godz. 9:30 do 15:30 powiat aleksandrowski Nowy Zbrachlin ulice Cicha 14, 24, Kujawska , 47/15, 47/8, DZ. 47/21, Różana 6, 10 , 47/10, 47/23, 47/3, Nowy Zbrachlin-47/17 (GPO).

13.12 od godz. 10:00 do 14:00

Nowy Zbrachlin ulice Cicha 13, 48/3, Orzechowa , Nowy Zbrachlin-49/2, Spokojna 5 , 48/2, 49/11, 49/8.

13.12 od godz. 10:00 do 14:00 powiat toruński Kiełpiny 3, od 13 do 15, od 17 do 20, od 22 do 24, 27, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 43, od 45 do 47, 51, 52, 56, 57, 59, 60, Kiełpiny-224/8, Rozstrzały 1, 3, 9, od 15 do 18, 20, 286.

13.12 od godz. 8:00 do 16:00 Osiek nad Wisłą ulice Miła 3, Motylkowa 4, Pogodna 3, 5, .-45/14, Strażacka od 12 do 15, 57 29, 44, 110/1, 121/1, 44/3, 44/5, 45/1,2, 45/8.

13.12 od godz. 8:30 do 12:30

Łążyn 117, od 123 do 126.

13.12 od godz. 8:30 do 13:30 Cegielnik 37, Czarne Błoto ulice Bierzgłowska 43, Leśna 22, 46 41, 42, od 44 do 46, 55, 57, 83, 256/2, 287/6.

13.12 od godz. 8:00 do 16:00

powiat lipnowski Kolonia Chalin od 16 do 19, od 21 do 23, od 26 do 28.

13.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat golubsko-dobrzyński Rembiesznica 13.

13.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Łochowice ul. Zięby 4 - 8.

13.12 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowościach: Makowiska nr 21, 22, 23, 29, 24, 11, 12, 34; Otorowo 31; Wypaleniska 32, oraz stacje abonenckie: Makowiska 7 DROBEX nr 91550; Makowiska 8 nr 97820; Makowiska 9 DRODEX nr 97810; Makowiska 10 FRISCHKE nr 98510 i Makowiska 12 nr 98740.

13.12 od godz. 8:00 do 13:00 powiat żniński Ryszewo 38, 39, 39a, 40,

13.12 od godz. 7:30 do 12:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Ślesin ulica Kolejowa 1, 3, 22, 24 ze stacji transformatorowej Ślesin 6.

13.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat tucholski Klonowo numery: 98, 98A, 99, i przyległe.

13.12 od godz. 8:30 do 14:00 Cekcynek ul. Hebanowa 26, i przyległe.

13.12 od godz. 8:30 do 12:00 powiat inowrocławski Gocanowo, Rusinowo.

13.12 od godz. 9:49 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat radziejowski Bronisław 8, 13, 19, 22, 25, 26, od 28 do 31, 33, 34, od 36 do 40, 40A, 40B, 42, 43, od 45 do 50, 50A, od 51 do 70, od 91 do 115, 117, 118, od 120 do 122, 124, od 127 do 130, 132, 434/1, 253, 410, 411/7, Bronisław (wieś)-162, 62/3, Bronisław-167/3 (GPO), Bronisław-207 (GPO), Bronisław-240/5 , Bronisław-251 (GPO), Bronisław-267/5 , DZ. 39, Koszczały 26.

13.12 od godz. 13:00 do 15:00

Bronisław 13, od 29 do 31, 33, 34, od 36 do 40, 40A, 40B, 42, 43, od 45 do 50, 50A, od 51 do 70, od 91 do 115, 117, 118, od 120 do 122, 124, od 127 do 130, 132, 434/1, 253, 410, 411/7, Bronisław (wieś)-162, 62/3, Bronisław-167/3 (GPO), Bronisław-240/5 , Bronisław-251 (GPO), Bronisław-267/5 , Koszczały 26.

13.12 od godz. 13:00 do 15:00 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowościach: Rudy, Wypaleniska, Otorowo, Makowiska; Łążyn (odbiorcy zasilani ze stacji: Makowiska 4, Makowiska 13, Rudy)

14.12 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Kruszyn Krajeński ul. Łochowska 35 - 55, dz. 20/21-22; Szosa Szubińska 18, 24, 34, 42; Kolejowa dz. 14/5; Wyczynowa 18, 24, 34, 42, dz. 34/22.

14.12 od godz. 8:00 do 16:00

Nekla ul. Robiniowa (bez numeru 20, 22), i przyległe.

14.12 od godz. 9:00 do 13:30 Brak zasilania w miejscowości Jezierce.

15.12 od godz. 8:00 do 13:00 Borówno ul. Stawowa, Świerkowa, Sosnowa, Jaśminowa numery: 7, 9, Leśna 1, 5, Topolowa 1, i przyległe.

18.12 od godz. 8:00 do 16:30 Nowa Wieś Wielka ulica Targowa

18.12 od godz. 8:00 do 11:00 Brak zasilania w miejscowości Lisi Ogon ul. Nowowiejska.

19.12 od godz. 8:00 do 13:00 Strzelce Dolne od numeru 17 do 39A, i przyległe.

19.12 od godz. 8:00 do 14:30 Strzelce Dolne numery: od 1 do 16, i przyległe.

19.12 od godz. 10:00 do 16:30 Brak zasilania w miejscowości Rafa nr 27, 28, 28a, 29, dz. 23/2.

28.12 od godz. 7:00 do 12:00

Brak zasilania w miejscowości Przyłubie nr 34, 35, 37, 48, dz. 626.

28.12 od godz. 9:00 do 11:00 powiat inowrocławski Balice 1, 2, 3, 7, 7a, 7b, 9, 9a, 4, 10, 11, 12, 6, 20, 17, 18, 19, 14, 15, 16,

14.12 od godz. 7:30 do 14:00 Inowrocław ulica Warsztatowa, Batkowska, Rąbińska, Szparagowa, Snarskiego, Kocikowskiego zgodnie z plakatami

14.12 od godz. 8:00 do 14:00 Inowrocław ulica Wrzosowa 3, 7

18.12 od godz. 8:00 do 12:00 Inowrocław Przybyszewskiego od Kolejowej do Pogodnej

19.12 od godz. 9:00 do 14:00 powiat świecki Świecie ul. Kolejowa 8, 25, i przyległe.

14.12 od godz. 8:00 do 15:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gródek ul. Kasztanowa, Miodowa, Żwirowa, Brzozowa, Cisowa, Świerkowa, Wodna, Leśna, Spacerowa, Wędkarska, Słoneczna, Osiedlowa, Ogrodowa, Szkolna numery: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Hoffmana 1, 8A, 8B, 10A, 10B, Polna 2, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

15.12 od godz. 7:30 do 15:00

Gródek ul. Wrzosowa, Wędkarska (garaże) oraz hydrofornia, i przyległe.

15.12 od godz. 12:00 do 16:00 Gruczno ul. Astrowa, i przyległe.

18.12 od godz. 7:30 do 13:30 Osie ul. Dworcowa 16 oraz stacja diagnostyczna, i przyległe.

18.12 od godz. 7:30 do 9:30 Wielki Komórsk ul. Warlubska działka nr 864, i przyległe.

18.12 od godz. 8:00 do 11:30

Mukrz 6A, i przyległe.

19.12 od godz. 9:00 do 14:30 Osie ul. Dworcowa 16 oraz stacja diagnostyczna, i przyległe.

21.12 od godz. 14:00 do 18:30 powiat żniński Józefinka 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 32, i sąsiednie zgodnie z plakatami

14.12 od godz. 8:00 do 14:00 Słębowo zasilani ze stacji 2, 3, 5,

14.12 od godz. 8:00 do 12:00

Władysławowo 227, 225, 206, 208, Annowo 4

18.12 od godz. 13:00 do 15:00 Kania 7, 6, 5, 4, 3,

19.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tucholski Jeleńcz 40, i przyległe.

14.12 od godz. 8:30 do 14:00 Końskie Błota numery: od 1 do 7 oraz 11, 12, i przyległe.

20.12 od godz. 8:00 do 15:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Rosochatka, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

20.12 od godz. 8:00 do 13:30 Lubocień, Różanek, Lipowa numery: od 1 do 19, Lińsk 63, 65, 66, od 72 do 85B oraz od 98 do 105, i przyległe.

20.12 od godz. 8:30 do 13:00

Końskie Błota numery: od 8 do 10 oraz od 14 do 18B, i przyległe.

20.12 od godz. 8:30 do 16:00 powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Witunia dla ulic. Runowska od 1 do 18, Kwiatowa od 3 do 13 nieparzyste i nr 14 ze stacji transformatorowej Witunia 3 POM.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00

Orzełek od numeru 80 do 82A, i przyległe.

18.12 od godz. 8:00 do 15:30 Brak zasilania w miejscowości Piaseczno nr 6, 6a, 6b, 7, 7a, 11, 12, 20, 20a, 21, 22, 22a, 22b, 22c, 23, 31, 34, 35, 66a, 67, 69, 69a.

19.12 od godz. 8:00 do 13:00 powiat mogileński Strzelno Powstańców Wielkopolskich zgodnie z plakatami

15.12 od godz. 9:00 do 13:00 Kwieciszewo

16.12 od godz. 8:00 do 16:00

Wylatowo 1, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 36, 37, 76, 77,78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,

19.12 od godz. 8:00 do 16:00 Wylatowo od 2 do 32

19.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Szkocja ul. Malinowa 7; Poprzeczna nr 15, 17 oraz działki nr 424/1, 424/2, 424/5, 424/6, 248/44, 422/5, 422/3, 421/1.

20.12 od godz. 8:00 do 11:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

