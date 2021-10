Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 13.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 13.10? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Gościeradz ul. Gościnna nr 1, 2, 3 ze stacji transformatorowej Gościeradz 6.

13.10 od godz. 7:00 do 16:00 Chwilowe braki zasilania w miejscowości Osielsko ul. Stokrotkowa; Bratkowa; Rumiankowa 22 - 28 (str. parzysta), dz. 714/7; Chabrowa 16 - 46 (str. parzysta), 23, 25A, dz. 799/4; Parowy 2B.

13.10 od godz. 8:00 do 13:00 Niewieścin 66, 68, 68A, i przyległe.

13.10 od godz. 8:00 do 12:30 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Fiołkowa.

14.10 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Chabrowa; Rumiankowa.

14.10 od godz. 8:00 do 14:00 Zbrachlin 20, 21A, i przyległe.

14.10 od godz. 14:30 do 18:30 Brak zasilania w miejscowości Przyłubie 30 - 38.

15.10 od godz. 8:00 do 11:00

Zbrachlin od 31 do 34, i przyległe.

15.10 od godz. 8:00 do 16:30 Prądocin Grabowa

15.10 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Unii Europejskiej 24 dz. 1021/7.

18.10 od godz. 8:00 do 13:00 Krótkotrwałe przerwy zasilania ze stacji transformatorowej Pawłówek 2 w rejonie ulic Wrzosowej, Akacjowej, Dębowej, Orzechowej i Leśnej.

19.10 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Solc Kujawski ul. Średnia 52, 52a, 54, 54a, 56, 56a, 62.

19.10 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Niemcz ul. Kopernika; Kościuszki.

19.10 od godz. 7:30 do 13:00 Strzelce Dolne 46, 47, 50, i przyległe.

19.10 od godz. 8:00 do 15:30

Brak zasilania w miejscowości Otorowo nr 9, 11, 11b, 13, 12, 12b, dz. 184/40, 184/33.

20.10 od godz. 7:00 do 12:00

Chwilowe braki zasilania w miejscowości Osielsko: ul Szosa Gdańska 53, 55, 57, 59; Kolonijna 2, 3, 5a, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, dz. 75/5; Stawowa 20; Miła 2, 4, 16; Miła dz. 41/1-3-5-6, 42/1; Słoneczna; Księżycowa; Gwiaździsta; Jesienna. Brak zasilania w miejscowościach: Jagodowo ul. Letnia 1, 10, 12, 14. Osielsko ul. Stawowa 2, 4a; Kolonijna; Jeziorańska 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 41, 45, 43, 51, 52, 55, 57, działki: 556/1, 561/28, 563/4, 576, 578 oraz stacje abonenckie "Hotel Osielsko" nr 98830 i "Rystor Osielsko" nr 91011.

20.10 od godz. 7:30 do 17:30 Brak zasilania w miejscowości Wałdowo Królewskie ul. Zacisze.

21.10 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Leśna 62, 69c, 73, 73b, dz. 911/21, 910/27, 910/38; Powstańców 60.

22.10 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Jabłoniowa.

22.10 od godz. 8:00 do 13:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Stronno ul. Leśna 1C, 1DB, 1DC, i przyległe.

22.10 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Stronno ul. Leśna 1C, 1DB, 1DC, i przyległe.

22.10 od godz. 11:30 do 12:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Kotomierz ul. Długa 24, 26, 28, Zalesie od 1 do 8A, i przyległe.

22.10 od godz. 11:00 do 12:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Kotomierz ul. Długa 24, 26, 28, Zalesie od 1 do 8A, i przyległe.

22.10 od godz. 14:00 do 15:00

powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Witunia ul. Brzozowa nr 1, 4, 3, 5, 7 oraz ul. Wincentego Witosa nr 7, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 43a, 43b, 45 ul. Podgórna 1, ul. Wiśniowa nr 1, 2, ul. Dalkowska nr 1, 2, 5, ul. Nowodworska nr 2, 3, 3a, 3b, 3c 4, 5, 7, 8, 10, 10a, 12 ze stacji transformatorowej Witunia 2.

13.10 od godz. 7:00 do 18:00 Brak zasilania w miejscowości Wałdowo nr 3, 14, 33, 35, 36, 37 ze stacji transformatorowej Wałdowo 5. Oraz chwilowy brak zasilania ze stacji stacji transformatorowej Wałdowo 4 i Wałdowo 6.

15.10 od godz. 7:00 do 19:00 Witkowo od 37 do 42, i przyległe.

22.10 od godz. 8:00 do 14:30

powiat tucholski Cekcyn ul. Szkolna 32, 34, 36, 45, Kanałowa 18, Wodna 12, i przyległe.

13.10 od godz. 8:30 do 13:30 Nowy Sumin numery nieparzyste od 47 do 55, parzyste od 52 do 62 oraz przepompownia ścieków i przyległe.

18.10 od godz. 8:00 do 11:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Serock ul. Sosnowa 1, 2, 4, Wyzwolenia numery parzyste od 44 do 48, i przyległe.

18.10 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Serock ul. Sosnowa 1, 2, 4, Wyzwolenia numery parzyste od 44 do 48, i przyległe.

18.10 od godz. 10:30 do 11:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Serock ul. Kolejowa od 12 do 23 oraz ubojnia Elczar, i przyległe.

18.10 od godz. 11:00 do 12:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Serock ul. Kolejowa od 12 do 23 oraz ubojnia Elczar, i przyległe.

18.10 od godz. 14:00 do 15:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Piła ul. Szyszkowa, Wrzosowa, Borówkowa, Piaskowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Malinowa, Orzechowa, Grzybowa, Jagodowa, i przyległe.

20.10 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Piła ul. Szyszkowa, Wrzosowa, Borówkowa, Piaskowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Malinowa, Orzechowa, Grzybowa, Jagodowa, i przyległe.

20.10 od godz. 14:00 do 15:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Pruszcz ul. Sikorskiego, Dworcowa 14, 16, 17, 17A, 20, Kolejowa od 4 do 9, 3 Maja 18C, i przyległe.

21.10 od godz. 8:00 do 9:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Pruszcz ul. Sikorskiego, Dworcowa 14, 16, 17, 17A, 20, Kolejowa od 4 do 9, 3 Maja 18C, i przyległe.

21.10 od godz. 11:00 do 12:00 Adamkowo 8A, i przyległe.

21.10 od godz. 9:00 do 12:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Serock ul. Powstańców Wielkopolskich, Długa od 1 do 3, Wyzwolenia od 1 do 4 oraz 6, 8, 10, hydrofornia, maszt telefonii komórkowej, i przyległe.

21.10 od godz. 11:00 do 12:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Serock ul. Powstańców Wielkopolskich, Długa od 1 do 3, Wyzwolenia od 1 do 4 oraz 6, 8, 10, hydrofornia, maszt telefonii komórkowej, i przyległe.

21.10 od godz. 14:00 do 15:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Cieleszyn od 9 do 20, od 26 do 41, Rudki 16, i przylegle.

22.10 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Cieleszyn od 9 do 20, od 26 do 41, Rudki 16, i przylegle.

22.10 od godz. 10:30 do 11:30 Tajwan 1, 3, 5, 6, i przyległe.

22.10 od godz. 9:00 do 12:30 powiat żniński Kaczkowo,Świątkowo

13.10 od godz. 9:00 do 13:00 Żnin Bukowa

14.10 od godz. 8:00 do 13:00 powiat mogileński Wola Kożuszkowa 54,55,56,57,58,59,60

14.10 od godz. 7:00 do 15:00 Wyrobki, Mogilno Dmowskiego

14.10 od godz. 7:30 do 11:00

Wyrobki 1,2,3,4,5,12

15.10 od godz. 7:00 do 15:00 powiat aleksandrowski Chwilowe braki zasilania w miejscowości Łochowo ul. Zatokowa; Notecka; Mostowa; Śluzowa; Kasztanowa 1 - 17. Brak zasilania dla stacji abonenckiej "VOTROFLORA Laborat." nr 98190.

14.10 od godz. 8:00 do 13:00 powiat inowrocławski Warzyn 6,7,8,9,10,11

14.10 od godz. 8:00 do 14:00 Kicko, Chełmiczki 36, 37, 35, 34, 33, 32, 31, zgodnie z plakatami

14.10 od godz. 8:00 do 13:00 Ludzisko 2,4,5,6,7,7A,8,9,25,40,59, 60,61,66,92,93,101,105

14.10 od godz. 9:00 do 13:00

Ludzisko 102, 103, 104, 107, sąsiednie

14.10 od godz. 9:00 do 13:00 Gnojno 30 k, n, p, sąsiednie

14.10 od godz. 12:00 do 16:00 Bronimierz 2, 3, 7,

15.10 od godz. 9:00 do 14:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Królikowo ul. Okopowa nr 1, 2, 4, 6, 8 ze stacji transformatorowej Królikowo 4.

19.10 od godz. 7:00 do 18:00

Brak zasilania w miejscowości Szkocja, ul Poziomkowa nr 14, 16, 17A.

20.10 od godz. 8:30 do 12:30 Brak zasilania w miejscowości Retkowo nr 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37c, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ze stacji transformatorowej Retkowo 3.

21.10 od godz. 7:00 do 18:00 Brak zasilania ze stacji transformatorowej Anieliny 1 dla adresów Anieliny nr 68a, 68b, 68c.

22.10 od godz. 7:00 do 15:00 powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Świekatowo ul. Tucholska, Rzemieślnicza, Koronowska, Bohaterów Września, Dworcowa 11, i przyległe.

20.10 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Świekatowo ul. Tucholska, Rzemieślnicza, Koronowska, Bohaterów Września, Dworcowa 11, i przyległe.

20.10 od godz. 10:30 do 11:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gródek ul. Laskowicka 1 (Leśniczówka), i przyległe.

20.10 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gródek ul. Laskowicka 1 (Leśniczówka), i przyległe.

20.10 od godz. 15:00 do 16:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Jania Góra od 1 do 8, 25, od 36 do 51, oraz od 103 do 111, i przyległe.

20.10 od godz. 11:00 do 12:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Jania Góra od 1 do 8, 25, od 36 do 51, oraz od 103 do 111, i przyległe.

20.10 od godz. 14:00 do 15:00

Bedlenki od 1 do 4, i przyległe.

21.10 od godz. 8:00 do 17:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Taszewko 31, 33, 34, 37, 38, i przyległe.

22.10 od godz. 8:00 do 9:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości: Taszewko 31, 33, 34, 37, 38, i przyległe.

22.10 od godz. 15:30 do 17:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

