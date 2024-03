Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 14.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (14.03 12:05) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Brzozie od 140 do 143, od 145 do 150, 153, 154, od 158 do 166, od 168 do 170, 175, 181, 182, 187, 199, 210, 214, 363/36, 372/62, 372/66, 404/2, 404/5, 404/50, 404/55, 404/58, 404/6, 404/75, 404/79, 404/81, 404/87, 436/2. 14.03 od godz. 8:00 do 16:00

Skępsk 1, 3, 4, 4A, od 6 do 10, 156/1, 156/3, 213/2, 238/1, Słuchaj od 1 do 3, 5, 7, od 13 do 15, 157, 158/4. 14.03 od godz. 8:00 do 16:00

Łasin-Wybudowanie 27, 48, od 50 do 52, 52A, 76, 76A, 301/2.

14.03 od godz. 8:30 do 14:00

Skurgwy od 2 do 4, Zarośle 1, 2, 15, 17, od 21 do 23, 25A, od 26 do 29, 29A, 29B, od 30 do 33, 35, 37, 38, od 40 do 47, 49 B, 49A, 50, 51, od 53 do 56, od 58 do 60, 60A, od 61 do 67, 69, 71, 72, 0011-270/2 (GPO), 254, 291/2, 303, 308/7.

14.03 od godz. 9:00 do 17:45

powiat radziejowski

Byczyna od 38 do 42, 44, 47, 48, 77.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Opatowice od 1 do 3, 6, 7, 7A, 8, 10, 11, ., Pruchnowo .

14.03 od godz. 8:00 do 14:00

powiat włocławski

Lubanie 23, 61, 110, od 112 do 114, 114a, 115, 115A, 115B, 115F, 118, 157C, 160, 156/2, 157/1, 157/3, 157/4, Lubanie -161/1 (GPO), Lubanie-156/4 (GPO), Lubanie-158/10 , Lubanie-158/11 (GPO), Lubanie-158/14 (GPO), Lubanie-158/2 (GPO), Probostwo Dolne od 1 do 3, 3a, 3B, 3c, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11B, 13, 14, 14A, 24A, 24B, 25, 25A, od 26 do 28, 28A, 29, 30, 34, 35 B, 35A, 35B, od 36 do 38, 38A, od 39 do 41, od 45 do 47, 47/4, 48, 49, od 51 do 62, 65, 67, 68, 87, 116, 20/18, 20/21, 20/24, 42/11, 51/5, 52/7, 72/2, 99/14, Probostwo Dolne -47/11 (GPO), Probostwo Dolne -47/12 (GPO), Probostwo Dolne-37/6 (GPO), Probostwo Dolne-52/19 (GPO), Probostwo Dolne-6/3, Probostwo Dolne-86/5, Probostwo Dolne-86/6, Probostwo Górne , 97/4.

14.03 od godz. 8:30 do 12:30