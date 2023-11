Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 15.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (15.11 11:14) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat grudziądzki

Gruta.

15.11 od godz. 8:48 do 13:00

Radzyń Chełmiński ulica Fijewo , 465/10.

15.11 od godz. 8:00 do 14:00

Nowy Dwór 26, Zakrzewo 14, od 16 do 20, 20/1, od 21 do 25, od 27 do 32, 34, 36, 37, od 40 do 43, 43A, od 56 do 58.

15.11 od godz. 8:00 do 14:00

Białochowo 1A, 3, 4, 6, 7, od 9 do 11, od 14 do 16, 17A, 18, 30, od 49 do 51, 75, 76, 76A, 76B, 77, 77C, 78, 79, 79A, 80, 83, 84, 0001-70/10 (GPO), 70/3.

15.11 od godz. 9:00 do 14:00

powiat aleksandrowski

Chrusty, Rożno-Parcele, Służewo ulice 1000-lecia, Brzeska, Fryderyka Chopina, Jana Pawła II, Jaśminowa, Kasztanowa, Księżyzna, Marii Wodzińskiej, Polna, Słoneczna, Spokojna, Toruńska, Służewo-Pole.

15.11 od godz. 8:56 do 13:00