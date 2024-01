Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 16.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (16.01 9:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Kaczewo 3, od 9 do 14, 16, 17, Palczewo 21, 24, 26, 29, 29A, 59, 60, 65, 67, 75, 80, 91, 1065/4, Palczewo-3/1 (GPO), Palczewo-59/1 (GPO), Zborowiec 5, 6, 8, 9, 11, 17, 113/1, Zborowiec-110/19 . 16.01 od godz. 9:00 do 10:00

Piotrków Kujawski ulice Mostowa 33, 35, Piotrków Kujawski-206/5 (GPO), Włocławska 65, od 67 do 73, od 76 do 79, od 83 do 85, 89, 90M, 90P, 1091/3, 1094/6, 1715/4, Piotrków Kuj1091/2 , Zatorze 6 , 1064/1, 1063/1, 1091/19, 1091/4, 1091/6. 16.01 od godz. 9:00 do 10:00

Orzechowo od 3 do 16, 18, od 21 do 25, 79, BN, 14-80/4, 14-83. 16.01 od godz. 8:00 do 13:00

powiat brodnicki

Gutowo od 34 do 36, 38, 39, Radoszki 35, 37.

16.01 od godz. 8:00 do 12:00

powiat chełmiński

Kiełp od 7 do 9, od 11 do 15, od 17 do 19, 21, 22, 22A, od 23 do 26, od 29 do 31, 33, 147.

16.01 od godz. 8:30 do 13:00

powiat grudziądzki

Rogóźno 23A, od 24 do 30, 30A, 32, 33, od 36 do 38, 136, Skurgwy 8, od 10 do 12, 12A, 13, 15, 16A, 52, 52A, 128, 204/5.

16.01 od godz. 8:00 do 13:00

powiat aleksandrowski

Rudunki 2A, Rudunki-161/3 (GPO), Służewo ulice 1000-lecia 5, 9, 12, 13, 13C, od 14 do 17, 19, 21, 314/10, 370, 444/8, 5/dz. 446/1, dz. 447/13, 447/14, Służewo-492/3, stacja, Polna 1, 2, 4, 4A, od 6 do 8, od 10 do 12, 14, 15, 17, 20A, 21, 23, 23A, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 284/2, 444/5, 793, Służewo -444/4 (GPO), Toruńska 2, 4, 6, 30, 435/2 23, Stara Wieś 1, 1B, 3, od 5 do 12, 12A, 13, 178/1, Wólka 45.

16.01 od godz. 8:00 do 10:00