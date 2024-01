Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 17.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Konojady od 45 do 52, 54, 55, od 66 do 69, 71, 211, 405/7. 17.01 od godz. 8:00 do 13:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Warlubie ul. Bąkowska numery: 34A oraz od 41 do 41C, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 18.01 od godz. 7:30 do 15:30

Wysokie Brodno , 48/36, Żmijewko od 4 do 8, 8D, 9, 10, 10 K, 10A, od 11 do 13, od 20 do 22, 22A, od 23 do 26, 27A, 31, 44, 45, od 49 do 51, od 54 do 57, 60, 65, 68, 71, 43/10, 44/1, 46/16, 46/22, 46/25, 46/32, 46/33, 48/18, 48/20, 48/22, 48/23, 48/26, 48/28, 48/4, 51/14, 52/5, 54/3, 62/4, 62/6, 62/8, 62/9, 84/16, 89/6, 90/3, 91/23, 91/24, 91/25, 91/28, 91/29, 91/31, 91/32, 91/33, 92/2, Żmijewo , 91/8. 17.01 od godz. 8:00 do 16:00

Zbiczno ulica Kwiatowa 9 130, Żmijewko 14, 14 A, od 15 do 17, 17A, 18, 19, 24, 36/11. 17.01 od godz. 8:00 do 16:00

Dąbrówka Królewska 6, 7, od 24 do 30. 17.01 od godz. 8:00 do 13:30

Łubianka ulice Aleja Jana Pawła II 11, 15, Bydgoska 3, 11, 17, 23, 25, 27, 29, Samorządowa 1, Toruńska 97/99, Wąska od 4 do 6, 8, 92/5 40/H, 40G, 94/2. 17.01 od godz. 7:00 do 17:00

Michalin 4, od 7 do 10, 12, 14, 15, od 17 do 22, Michalin--, Michalin-- (GPO), Michalin -53/5 (GPO), Michalin-39/3, Michalinek 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 133/8, 137/3, Michalinek-94/5 . 17.01 od godz. 8:00 do 11:00

Toporzyszczewo od 3 do 11, 13, 14. 17.01 od godz. 8:30 do 14:30

Imbirkowo 4, 6, Łukaszewo 2, 5, 24, 25, od 38 do 40, 45, 46. 17.01 od godz. 10:00 do 14:00

Okalewo od 68 do 71. 17.01 od godz. 8:30 do 12:30

Inowrocław Wierzbińskiego 88a do 151, gospodarstwo Rąbińska 51 do 84 Poszwińskiego, Ulatowskiego 19.01 od godz. 13:00 do 15:00

Młyny od numeru 40 do 47 i od numeru 71 do 78 zgodnie z plakatami ogłoszeń 17.01 od godz. 6:30 do 14:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Strzelce Dolne od numeru 55 do 58, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 17.01 od godz. 9:00 do 16:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Wudzyn ul. Kościelna, Piaskowa, Kamienna, Kujawska, Stacyjna, Strażacka, Długa numery parzyste od 14 do 34A, nieparzyste od 17 do 37, Lipowa numery nieparzyste od 1 do 29D oraz 43, 45, 47, parzyste od 2 do 22 oraz 50 (nie dotyczy firmy Optymex), Wudzynek numery: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

18.01 od godz. 7:30 do 18:00

Wudzyn ul. Leśna, Kwiatowa, Żwirowa, Długa numery nieparzyste od 3 do 15D, parzyste od 8 do 12, i przyległe.

18.01 od godz. 8:00 do 17:30