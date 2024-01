Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 18.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat inowrocławski

Inowrocław Wierzbińskiego 88a do 151, gospodarstwo Rąbińska 51 do 84 Poszwińskiego, Ulatowskiego

19.01 od godz. 13:00 do 15:00

Ulica Szkolna

19.01 od godz. 8:00 do 12:00

Gocanowo 60, 20, 19, 18, 17, 16, 22, 14, 13, 7, 9, 10, 6, 8, 11, 12, 3, 2, 1

23.01 od godz. 8:00 do 12:30

Mierzwin 24, 23, 22, 21, 20, 19, 20b, 20a, 34, 18, 17, 36, 35, 15

23.01 od godz. 9:00 do 13:30

Gniewkowo Słonecznikowa 1a, 1b, 1c, 1d i sasiednie

24.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat żniński

Wolice 227, 229, 230, 231, 232, 237, 211 i sąsiednie zgodnie z plakatami

19.01 od godz. 8:00 do 14:00