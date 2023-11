Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 20.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (20.11 15:14) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Puszcza Miejska 9, od 16 do 18. 20.11 od godz. 8:00 do 16:00

Wąpielsk od 127 do 131, 131A. 20.11 od godz. 8:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat toruński

Brąchnówko 1, 1/2, 1A, 1C, od 2 do 6, 12, od 14 do 21, 21a, 106, 43/14, 43/16, 49, 64/1, 69/1, 83, 98, Browina 18, 19, 26.

20.11 od godz. 15:30 do 17:00

Brąchnowo ulice Lipowa 11, 13, od 15 do 19, 19C, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 45, 68/2, 68/3, 9/5, Parchatka 3, 4, 7, 7a, 9, 11, 13, 15, 107, św. Floriana 1, 3, od 7 do 9, 11, 132/3, Tartaczna 2, Trakt Pocztowy 1, 3, 5, 9, Wesoła 1, 4, 5, od 7 do 9, 9A, od 10 do 12, 16, 18, 20, 22, 160/9, 177, Zawiszówka 4, 6 11, 17A, 68, 70, 72, 74, 104, 106, 109, 15/2, 160/8, 183/13, 183/14, 183/6, 250, 252/1, 4/2, Pigża ulica Migdałowa 12, Warszewice ulica Zawiszówka , 227/4, 227/5.

20.11 od godz. 15:30 do 17:00