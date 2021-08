Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 20.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (20.08 10:08) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat świecki

Terespol Pomorski ul. Szkolna numery nieparzyste od 1 do 19, parzyste 6, 8, Sosnowa 3, 4, 6, Świerkowa od 5 do 9, Leśna 2, i przyległe.

20.08 od godz. 8:00 do 16:00

powiat bydgoski

Brak zasilania w miejscowości Niemcz ul. Marco Polo 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, działki: 3/7, 3/6, 3/16, 4/16, 3/15; Tadeusza Kościuszki 6, 8, 57, 59, 61, 63, działki: 230/1, 479/16, 22/5, 3/12, 3/17.

20.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat żniński

Augustowo, Kania, Gulczewo

20.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat nakielski

Brak zasilania w miejscowości Bielawy ul. Michała Drzymały 3G.

20.08 od godz. 9:00 do 14:00