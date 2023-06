Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 22.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Karbowo ulice Jęczmienna, Letnia, Sportowa, Wąwozowa, Wczasowa, Willowa, Wiosenna, Wypoczynkowa.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00

Żmijewko , Żmijewo 11.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat golubsko-dobrzyński

Radomin 12, od 14 do 17, 17A, 19, 20A, 21, 22, 22A, 22B, 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 24, 25, 25A, 25B, 26, 26A, 26B, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30, 30A, 31A, 32, 32 A, 33, 35, od 125 do 127, 136, 138/14, 174/8, 34/5.

22.06 od godz. 8:30 do 16:30

powiat włocławski

Kolonia Piaski , 16/1, Kolonia Piaski-25/4, Korzeszynek 1, 3, 3A, 4, 5a, 8, 10, Kolonia Piaski-14/1 (GPO), Korzeszynek-52/2 , Korzeszynek-55/1 .

22.06 od godz. 8:00 do 10:00

Wieniec ulice Brzozowa 9, Lipowa 10, Parkowa 70, 70A, 72, 74, 77, 78, 81, 82, 84, 87, 91, 95, Podgórna 2, 179/2 3, 4A, 21A, 166, OŚW., 54/11, Wieniec-Zalesie ulice Bociania 1, 3, 7, 10, 15, Łabędzia 1, Sokola 6, Sowia 12, 15, 29, 48/5,48/6,48/7 , Zdrojowa 2, 4 /B, 12, 15, 54/14, 54/20, Ziębia 25, 21/11 (GPO), Żurawia od 7 do 9, 12, 12B, 14, 42/7 (GPO) 4, 11C, 11D, 11E, 12/5, 14A, 21, 21D, 32, 34, 35, 35D, od 36 do 38, 38i, 38J, 38K, OŚW., 21/1, 3/1, 42/6, 48/14, 50/7, 50/8, 54/22, 54/18, DZ. 1/11, DZ. 1/26, DZ. 1/30, DZ. 42/4, DZ. 61/8, dz. 63/1, Wieniec Zalesie-54/10 (GPO).

22.06 od godz. 9:00 do 15:00