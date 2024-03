Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 24.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

powiat tucholski

Tuchola ul. Nad Brdą numery: od 1 do 7 oraz od 8B do 13D, i przyległe.

25.03 od godz. 8:00 do 14:30

Łyskowo działki od numeru 116 do 153, i przyległe.

25.03 od godz. 10:00 do 13:30

Gostycyn ul. Ptasia, Pilska numery nieparzyste 11, 13, 15, parzyste od 22 do 32, Nogawicka od 1 do 4, Świerkowa 12, 13, i przyległe.

26.03 od godz. 8:00 do 15:30

Śliwice ul. Rumiankowa, i przyległe.

26.03 od godz. 8:00 do 11:30

Śliwice ul. Chabrowa, i przyległe.

26.03 od godz. 8:15 do 12:00

Lińsk 122, i przyległe.

26.03 od godz. 9:00 do 13:30

powiat nakielski

Brak zasilania w miejscowości Drzewianowo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 29, 32, 43, 49 ze stacji transformatorowej Drzewianowo 1.

25.03 od godz. 8:00 do 16:00