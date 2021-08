Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 26.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat tucholski

Drożdżenica od 44 do 47, oraz od 57 do 59, i przyległe.

26.08 od godz. 7:30 do 16:00

Okoninek działki nr 144/7, 144/8, i przyległe.

27.08 od godz. 11:30 do 15:00

Raciąski Młyn 1A, 5, 6, i przyległe.

30.08 od godz. 8:00 do 11:30

Okoniny 3B, oraz działki od nr 108/1 do 108/4, 109/2, 109/3, 110/1, od 111/1 do 111/7, 215/2, 217, i przyległe.

30.08 od godz. 8:00 do 11:00

Cekcyn ul. Wodna 11, 19, oraz działki nr 383/1, 384/1, 385/1, 1936, i przyległe.

31.08 od godz. 8:00 do 11:30

Śliwice ul. Dębowa 3, Cicha 4, 14, 22, 24, 26, Śliwice Wybudowanie 30, i przyległe.

1.09 od godz. 8:00 do 11:30