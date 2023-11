Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 28.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (28.11 15:05) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat golubsko-dobrzyński

Ostrowite 30, 30A, od 31 do 38, 38A, 39, 41A, 41B, 42, 43, 43 A, 43A, od 44 do 46, 47A, 48, 48A, 48P, 49A, 49B, 50, 50A, od 51 do 53, 53 A, 53B, 54A, od 73 do 75, 75B, 76, 77, 77A, 78, 78A, 80E, od 83 do 87, od 89 do 102, 102/2, 124/1, 129, 262, 290, 300/2, 44/20, 454, 493/1, 503/1, 67/3, 91, 95.

28.11 od godz. 8:00 do 16:00

powiat aleksandrowski

Opoki 59, 62, Wilkostowo 1, 2, od 4 do 8, 8A, od 9 do 15, od 17 do 20, od 23 do 25, 25A, od 26 do 31, 33, 36, od 38 do 41, od 45 do 47, II, ., 118/1, 171/1,180/2, Wilkostowo-102 (GPO), Wilkostowo-109, Wilkostowo-139/1 (GPO), Wilkostowo-25/1 (GPO).

28.11 od godz. 8:00 do 17:00