Brak prądu w kujawsko-pomorskim. Sprawdź gdzie 31.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Adamowo 4, 5, 9, 15, Buk Pomorski od 1 do 3, 6, 8, 9, 11, 11A, od 18 do 20, 22, 24, od 26 do 36, 36B, od 37 do 43, 45, 46, od 52 do 54, 59, 60, od 62 do 68, 70, 71a, 73, 138/1, 140/3, 226/1, 252/2, Szczepanki od 43 do 46, 46A, od 48 do 50, 52, 54, 55, 59, 62, od 76 do 80, 84, 92, 94, 96, 100, 138/5. 31.03 od godz. 10:00 do 14:00

Czarne Błoto ulice Aleja Orzechowa od 1 do 8, 406/30, 406/35, Górna , 475/35, Leszczynowa 5, 9, 26, 0004-481/37 (GPO), 481/48, DZ. 481/33, Leśna 18, 20, 42, 44A, 44c, 46, 408/12, 471/11, Oliwkowa 4, od 6 do 8, Rajska 1, 3, 5, 7, 9, 10, 479/25, 479/36, Sosnowa 1, 3, 5, 6a, 8, 8A, 9, 10, 12, 12A, 14, 17, 478/21, Topolowa 2, 3, 5, 11, 13, 20A, 20B, 20C, 20D, 22, 403/18, 479/8, dz. 405/23, Wierzbowa 1/A, 1E, 2, 2/B, 2/F, 2A, 2C, 2d, 2E, 5, 8, 8C, 10, 405/20, 481/67 1, 10, 12, od 17 do 19, 19A, 19B, 20, PS-3, 401/14, 401/11, 401/5, 401/2, 401/8, 403/14, 403/40, 405/18, 464, 471/22, 475/19, 479/30, 479/44, 479/51, 481/29, 481/34, 481/40, 481/44, 484/8, dz. 405/25, dz. 481/25, dz. 481/49. 31.03 od godz. 8:30 do 11:30

Strużal ulice Jaśminowa , 50/4, 50/5, 51/5, Lawendowa , 51/3, Makowa 1, Słoneczna , 29/20 3, 3A, 3B, 3C, 4, 5, od 7 do 15, 16a, od 17 do 21, 21A, 22, 24/1, 25/3, 26/6, 27/3, 27/6, 29/16, 29/4, 29/9, 35/5, 35/6, 38, 49/2, 50/9, 51/10, 51/12, 51/4, 51/6, 53/4, 63/10, 63/3, 63/9. 31.03 od godz. 7:00 do 9:00

Obory, Ul. Grzybowska 33B

3.04 od godz. 10:00 do 14:00

powiat włocławski

Dobra Wola 4A.

31.03 od godz. 9:00 do 12:00

Filipki 8, DZ. 2/4, Kuźnice 1, od 3 do 9, od 11 do 29, 31, 32, 34, 40, OŚW., 25/1, 28/4, Skibice 24, 25, Szatki 1, 1a, od 2 do 5, od 7 do 10, 12, od 14 do 20, od 23 do 29, OŚW., 2/2, 2/3, 6/1, 6/6.

31.03 od godz. 9:00 do 12:00

Włocławek

Dobra Wola 2, od 4 do 9, 9A, od 10 do 19, 21, 46, 50, OŚW., Gróbce od 1 do 3, od 5 do 8, od 10 do 13, 13A, 13B, od 15 do 20, OŚW., .-41/1, 41/3 (GPO), 38/1, 65/1, 79, Kruszyn ulice Kazimierza Wielkiego od 3 do 6, 8A, 20A, 77, 79, 83, 85, 91, 95, 95C, 97, od 99 do 101, 108, 110, 112, 114, 118/2, 120, 122, 124, 33/7, DZ. 111/3, Sportowa 4, 9, 9a, 76/14 103, Kruszyn-pas drogowy dz. 61/9, Kruszynek 17B, 24A, 25, 26, 48, 48B, 48E, 49, 57/1, 66/1, 68/3, 73, 74/4 (GPO), Markowo 10, 12, 15, Sykuła 1, 2, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 18, OŚW., Świętosław 1, 1A, od 2 do 8, 10, 11, od 13 do 20, 44/41, 47/13, 47/13 (47/33).

31.03 od godz. 9:00 do 12:00