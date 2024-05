Branża transportowa w szoku. Będą musieli kupować wyłącznie elektryczne ciężarówki [17.05.2024]

Normy dotyczą nawet przyczep

Do 2030 roku, nowe autobusy miejskie będą musiały zredukować swoje emisje o 90 proc. i stać się pojazdami bezemisyjnymi do 2035 roku. Cele redukcji emisji zostały ustalone zostały również dla przyczep (7,5 proc.) i naczep (10 proc.), począwszy od 2030 roku.

Komisji Europejska zobowiązana została do przeprowadzenia szczegółowego przeglądu skuteczności i wpływu nowych przepisów do 2027 roku. Wówczas wypowie się, czy nowe przepisy należy stosować również do małych ciężarówek, określi metodologię rejestracji pojazdów napędzanych „paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2”.