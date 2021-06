Brzózki koło Szubina. Tak wygląda najbardziej artystyczna wieś w Kujawsko-Pomorskiem! [zdjęcia, wideo] Iwona Góralczyk

Brzózki są wsią artystyczną, mieszkają tam malarze, rzeźbiarze, ceramicy, florystka, stolarz artystyczny, wikliniarz, fotografowie, panie szydełkujące i wykonujące ozdoby z papieru, wokalistka - zachwala gmina Szubin.

Brzózki - drugiej tak artystycznej wsi w Kujawsko-Pomorskiem nie znajdziecie. Najbliżej stąd do Szubina, stolicy gminy - zaledwie 11 km, niedaleko do Bydgoszczy - ok. 30, oraz Żnina - 36 km.