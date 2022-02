Budowa obwodnicy Lubrańca rozpocznie się wiosną? Takie są plany

Burmistrz Lubrańca Stanisław Budzyński jest dobrej myśli. Ostatnia rozmowa z marszałkiem Piotrem Całbeckim dała bowiem nadzieję na to, że budowa ruszy wiosną. Bo wielu mieszkańców miasta i gminy Lubraniec nie daje wiary temu, że ta inwestycja rozpocznie się. A przypomnijmy, że samorząd Lubrańca zadeklarował, że w 60-procentach będzie partycypował w kosztach wykupu gruntu pod budowę obwodnicy i dołoży do budowy ścieżki rowerowej. To ma pochłonąć z budżetu miasta i gminy 3 miliony 708 tysięcy. - Dobra wiadomość dla nas jest taka, że nie będziemy musieli tych pieniędzy wydatkować w ciagu jednego roku - podkreśla burmistrz Stanisław Budzyński.