Budowlanka ma napięte terminy wiosną 2024. Tyle poczekasz i zapłacisz za remont na Kujawach i Pomorzu

- Dziś nie mogę podać innego terminu, jak dopiero za rok - powiedział nam wczoraj Arkadiusz Kołodziejski, który prowadzi firmę Arsbud w Jezuickiej Strudze (gmina Rojewo), świadczącą usługi w branży wykończenia wnętrz. - Myli się ktoś, kto myśli, że to rekordowo dużo czasu, bo przed pandemią to było 20 miesięcy. Wykonuje prace głównie z rekomendacji, jedni klienci polecają mnie innym. Tak się złożyło, że w zeszłym, tylko jednym tygodniu, otrzymałem zamówienia, które wypełnią mi cały, najbliższy rok, są to przeważnie łazienki, które są moim zawodowym konikiem - zdradza pan Arkadiusz.