Burmistrz Kowala ma wyższą pensję, choć najniższą. Rada Miasta w Kowalu też skromna

Rada Miasta w Kowalu do końca roku czekała z podwyżkami. Ale na ostatniej sesji uchwały zostały podjęte! Burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski, który dotychczas otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 9 tys. 888 złotych brutto, będzie teraz zarabiał 15 tys. 576 złotych brutto. To najniższe, po zmianie przepisów, możliwe wynagrodzenie dla włodarza w gminie liczącej do 15 tysięcy mieszkańców.

Jeśli chodzi o diety radnych, to Rada Miasta zdecydowała, że nie będą miały one charakteru comiesięcznego ryczałtu, jak to jest w zdecydowanej większości samorządów, lecz płacone będzie za udział w posiedzeniu. Wysokość diety za udział w sesji bądź posiedzeniu komisji została podwyższona ze 150 zł do 200 zł. Dietę w wysokości 250 zł otrzymywać będą natomiast przewodniczący komisji. Radni zdecydowali również o wysokości diety przewodniczącego Rady Miasta, która nie była podwyższana od 2006 roku i wynosiła 1 tys. złotych. Zaproponowali jej podwyższenie do 1500 zł, natomiast przewodniczący Krzysztof Pasiecki wniósł o to, aby nowa wysokość diety została określona na 1300 zł. Wniosek przewodniczącego został zaakceptowany, co oznacza, że jego dieta wynosić będzie 1300 zł miesięcznie. Wiceprzewodnicząca rady otrzymywać będzie 300 zł za udział w sesji. Ile sesji i posiedzeń komisji odbywa się w ciągu roku? Burmistrz Eugeniusz Gołembiewski podał nam, że w ub. roku radni Rady Miasta uczestniczyli w 13 sesjach oraz w 13 posiedzeniach komisji, oprócz 3- osobowej komisji rewizyjnej, która pracowała dodatkowo na pięciu posiedzeniach.