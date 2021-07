Burze i nawałnice w w Toruniu i regionie. Blisko 870 interwencji straży pożarnej. Powalone drzewa, uszkodzone domy... [zdjęcia]

- Na razie dysponujemy danymi tylko do godziny piątej rano. Od godz. 20 w środę do 5 rano w czwartek odnotowaliśmy blisko 870 zdarzeń, z tego około 680 dotyczyło powalonych drzew i konarów na drogach, a około 100 uszkodzonych budynków. Zgłoszenia związane ze skutkami nawałnic wciąż do nas spływają, bilans szkód więc na pewno będzie większy - mówi mł. bryg. Artur Kiestrzyn z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Strażacy najczęściej interweniowali w powiatach: włocławskim - 291 razy, lipnowskim - 144, golubskim - 112, brodnickim i rypińskim po 64, grudziądzkim - 55, wąbrzeskim - 50, toruńskim – 29.