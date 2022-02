Butter Yellow - taki jest jeden z najmodniejszych odcieni w 2022 roku. Zobacz najważniejsze trendy! [22.02.2022]

Butter Yellow, albo inaczej popcorn, bananowa biel czy mleko owsiane to kolorystyczny trend na pierwszą połowę 2022 roku.Maślany żółty odcień jest bardzo apetyczny. Kolor "Butter Yellow" będzie królować będzie na wiosennych wybiegach mody, ale sprawdzi się również na paznokciach czy we wnętrzach. Sprawdź, jak się prezentuje się Butter Yellow - jeden z najmodniejszych odcieni w sezonie wiosna-lato 2022 roku. Zobacz, jak można wykorzystać ten kolor i czy on do Ciebie pasuje. W naszej galerii znajdziesz inspirację na najmodniejszy odcień Butter Yellow - to hit 2022 >>>>>

pixabay.com