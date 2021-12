Bydgoscy turyści na Drodze Głodu i w ciemnym tunelu pod górską przełęczą [ZDJĘCIA] Marek Weckwerth

Rudawy Janowickie, w czasach niemieckich nazywane Landeshuter Kamm, a krótko po wojnie Górami Łomnickimi, to pasmo górskie we wschodniej części Sudetów Zachodnich. Zaglądamy na jej szczególny punkt – Przełęcz Kowarską i jej okolice, w tym do tunelu kolejowego.