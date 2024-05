Bydgoski europoseł Kosma Złotowski (PiS) o pakcie migracyjnym: "Tylko chwilowo ulżymy Włochom czy Hiszpanom"

Chodzi o to, skomentował europoseł Kosma Złotowski, żeby "podzielić się, ale i zalegalizować coś, co z gruntu rzeczy jest nielegalne - bo ta migracja jest nielegalna" - przyznał.

- Prawo unijne mówi, że migranci są nielegalni, przybywają do nas nielegalnie. I my paktem migracyjnym przyklepujemy to i przyznajemy, że inaczej nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu - przyznał europoseł.

Dodał także, że "musimy mieć w Polsce ośrodki, gdzie ci migranci zostaną osadzeni".

- Prawdopodobnie będzie trzeba takie ośrodki stworzyć, umieścić ich i ich utrzymywać, bo nie przejawiają ochoty do pracy. Widać, jak zachowują się we Włoszech - stoją sobie całymi dniami na ulicach, rozmawiają, wszystko, co robią, to wystawanie na ulicy, prawdopodobnie tak będzie i u nas. Nie będą się poruszać w poszukiwaniu pracy.

Zdaniem europosła, przesiedleńcy będą mogli jednak w każdej chwili wyjechać z Polski do kraju sąsiedniego, choćby do Niemiec, jeśli tylko wyrażą taką wolę. Będą przecież na terenie Unii. I co wówczas? Czy będziemy płacić karę za to, że nie są w Polsce?