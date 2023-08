Bydgoszcz. Kolejne doniesienia o mężczyźnie zaczepiającym kobiety. Sygnały z Kapuścisk

"Zboczeniec znów zaatakował, tym razem nieletnią dziewczynę. Trzeba go złapać" - czytamy na forum mieszkańców Bydgoszczy na Facebooku. Podawany jest opis mężczyzny. Ma być łysy i nosić "dłuższą, ciemniejszą" brodę.

Kończy się proces Macieja M., oskarżonego o usiłowanie zabójstwa w Bydgoszczy. Chodziło o atak z użyciem noża. Poszkodowany to rywal oskarżonego, w tle jest historia damsko-męska. Wyrok może zapaść w…

Również w piątek, ale na forum mieszkańców Kapuścisk, pojawił się wątek na temat tego samego mężczyzny. Opisywana osoba ma mieć około metra siedemdziesięciu centymetrów wzrostu. W chwili, kiedy go widziano, miał być obrany w żółtą koszulkę "jakby z szelkami", a w momencie, kiedy na miejsce wzywano policję, miał uciec w kierunku lasu "przy Zachemie".

Autorka wpisu zaznacza, by od razu zgłaszać podobne przypadki na policję. Według jej relacji, o sytuacji z ulicy Baczyńskiego policjanci już zostali powiadomieni.

Więcej patroli na Kapuściskach

Chodziło o sytuację z 19 sierpnia.

- Przed 22.00 wracałam do domu i przy ulicy Wojska Polskiego, obok kwiaciarni, zaatakował mnie mężczyzna w średnim wieku. Zaszedł od tyłu i złapał za piersi, mówiąc przy tym obrzydliwe rzeczy. Zaraz po tym zaczął uciekać. Był ubrany jak typowy biegacz i jestem pewna, że może tak sobie polować wieczorami na dziewczyny. Tak że uważajcie na siebie. Miał okulary i bardzo krótkie włosy. Tylko tyle pamiętam, niestety - przyznaje kobieta.

Inni bydgoszczanie radzą kobiecie udać się na policję i zgłosić sprawę. Mieszkańcy okolicy twierdzą, że to nie był pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. Inna internautka alarmowała, że widziała, jak 26 lipca br., około godz. 23.00, nieznajoma kobieta biegnie po ul. Baczyńskiego, a za nią mężczyzna, wydający dziwne dźwięki.

Po ujawnieniu tych okoliczności, policja - jak zapewnia KMP w Bydgoszczy - zwiększyła częstotliwość patroli na Kapuściskach. Jednocześnie policjanci apelują o to, by nie wywoływać paniki. W przeszłości dochodziło już do sytuacji, kiedy z powodu podobnych informacji następowała psychoza strachu.