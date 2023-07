Bydgoszcz. Mieszkaniec Fordonu miał w piwnicy broń, narkotyki i noże. Znęcał się także nad rodziną

Wszystko zaczęło się w minioną środę (28.06.2023). W związku ze znęcaniem się nad rodziną zatrzymany został 30-letni mieszkaniec Fordonu. Śledczy pracując nad sprawą ustalili, że może on mieć związek z narkotykami. By to potwierdzić pojechali do miejsca zamieszkania, gdzie pod obecność innych członków rodziny ujawnili ukryte w piwnicy zabronione przedmioty.