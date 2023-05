Bydgoszczanin miał wjechać na swoją działkę. Stanął, by otworzyć bramę i dostał mandat

- Po paru tygodniach, już w styczniu 2023, dostałem list ze Straży Miejskiej w Bydgoszczy. To była informacja o 100 złotych mandatu za niewłaściwe parkowanie - mówi czytelnik. - Wracając do domu, za każdym razem stawiam auto na góra dwie minuty na ulicy, żeby otworzyć bramę i wjechać na teren swojej działki. Innego miejsca tu nie mam. Mógłbym ewentualnie postawić samochód na ten czas na chodniku, lecz wtedy zablokowałbym przejście przykładowo jakiejś matce, pchającej wózek z małym dzieckiem. Nie chcę nikomu tarasować chodnika, więc stawiam auto na dwukierunkowej jezdni. Nigdy nikomu to nie przeszkadzało, ponieważ tędy jeździ niewiele samochodów. Jeżeli ja stoję, można mnie bez problemu ominąć. Inni kierowcy też tutaj stawiają swoje pojazdy, a właściwie to je parkują na dłużej, bo ja jedynie zatrzymuję się na moment.