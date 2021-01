Bydgoszczanin nie płacił abonamentu rtv. "Skarbówka zajęła mi konto, zostanie mi dosłownie 0 złotych na życie" [27.01.2021]

- Do tej pory tylko komornik zajmował mi konto - kontynuuje były prezes. - Nie miałem wyjścia. Przywykłem do tego, że prawie połowę pieniędzy mi zabiera. Na domiar złego, mojej żonie także. Dostawałaby 1.100 zł emerytury, ale z tego komornik bierze 300 zł. To przeze mnie. Nie posiadamy rozdzielności majątkowej, więc żona również została pociągnięta do odpowiedzialności za długi firmy, na której czele stałem.