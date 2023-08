Bydgoszczanka chciała pomóc dzieciom z SOS Wioski Dziecięce, ale nie pomogła. Ze strachu, a to prawdziwa akcja!

- Człowiek by naprawdę chciał pomóc, ale ma wątpliwości czy do jego drzwi puka uczciwy wolontariusz - opowiada pani Monika, mieszkanka bydgoskiego osiedla Górzyskowo po tym, jak w poniedziałek ujrzała przed swoimi drzwiami młodą dziewczynę, która zachęcała do wsparcia Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. - Mówiła bardzo szybko, jak automat, że przyjechała z Warszawy i prosi o pomoc dla podopiecznych stowarzyszenia, że jej koledzy też chodzą po domach w Bydgoszczy. Chciałam dać pieniądze, ale powiedziała, że muszę zrobić polecenie zapłaty z mojego konta. Miała to być złotówka dziennie. Wydało mi się to dziwne, więc odmówiłam, co nie znaczy, że nie chciałam pomóc. Bałam się, że ktoś mi wyczyści konto.