Byłe PGR-y na sprzedaż. Ile teraz kosztują dawne państwowe gospodarstwa rolne? [25.08]

"Sprzedam Gospodarstwo Rolne, były PGR, 45 hektarów gruntów uprawnych i 5 ha, na których są budynki". To znaleziona na portalu ogłoszeniowym oferta z powiatu nakielskiego w województwa kujawsko-pomorskiego . Obecny właściciel zaznacza, że obiekty do hodowli trzody chlewnej, kaczek, gęsi i indyków były modernizowane, na dachu pozostał jednak eternit. Budynki inwentarskie wybudowano w latach 70. XX wieku.

Państwowe gospodarstwa rolne przeszły wiele strukturalnych zmian od lat 50. po 80. minionego stulecia Tworzono kombinaty, potem powracano do mniejszych gospodarstw - państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. W 1991 roku na mocy ustawy zostały zlikwidowane. PGR-y przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. W kolejnych latach tysiące hektarów ziemi sprzedano lub przekazano nieodpłatnie (np. Lasom Państwowym). W ciągu kilku lat, do 1995 roku zlikwidowano 1654 pegeery. Nadal toczą się spory dotyczące nie tylko samej prywatyzacji, ale i tego, czy część z PGR-ów mogłaby z powodzeniem funkcjonować w nowych warunkach gospodarki rynkowej.

W cenie są też maszyny, znacznie nowsze od obiektów, bo kupione jako nowe w pierwszej dekadzie XXI wieku. Grunty klas od II do IV. Cena to prawie 7,5 mln zł . Niemały areał, kwota również. Jeśli zdecydujemy się na zakup samych budynków, ich posiadacz oczekuje 3,5 mln zł zapłaty.

Pozostajemy w północnej części kraju. W województwie pomorskim do kupienia są budynki po byłym PGR w powiecie bytowskim. Całość zajmuje 2,5 ha. Pięć budynków gospodarczych pełniących w przeszłości funkcję stodoły, warsztatów, pięć kolejnych budynków służących jako obory, bądź chlewnie. Jest też garaż i waga przystosowana do ważenia dużych ładunków wraz z ciągnikiem. Na terenie byłego zakładu są dobrze zachowane i utwardzone drogi z płyt betonowych, w dobrym stanie jest również rampa wyładowcza, w niektórych budynkach wymieniono dachy oraz rynny spustowe. Cena to ponad 1,5 mln zł.

