Cena 1,95 zł lub 2 zł zamiast 1,99 zł. Zlikwidują jednogroszówki i dwugroszówki? [1.09]

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku NBP przekazał do obiegu 561 milionów sztuk monet, a w tym samym czasie 2019 roku było ich zdecydowanie więcej, bo 749 milionów. Widać więc ewidentny spadek zapotrzebowania na nie.

- Bardzo mnie denerwują takie pieniądze, nic nie są warte, a przez nie portfel staje się ciężki. Żadnych plusów - komentuje pan Sławomir, policjant z Bydgoszczy. - Wpadłem więc na pomysł, że jak uzbiera się ich dużo wrzucam je do puszki, którą specjalnie w tym celu ustawiłem na domowym kominku. Stoi niecałe trzy miesiące i już jest prawie pełna, ale przynajmniej miedziaki nie zalegają mi w portfelu.

Z kolei dr Wojciech Świder z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, mówi, że w Polsce i w wielu krajach systematycznie spada udział gotówki w płatnościach. Coraz popularniejsze stają się kanały elektroniczne, takie jak karty czy płatności mobilne . W tym roku wiele sklepów zachęcało do korzystania z tych form ze względu na koronawirusa.

- Pandemia spowodowała, że Polacy chętniej i częściej korzystają z płatności bezgotówkowych - komentuje w rozmowie z MondayNews Marcin Matyja z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wykładowca psychologii pieniądza i zachowań konsumenckich. - To wynika trochę ze strachu, ponieważ monety czy banknoty powszechnie uważane są za brudne. Mogą przenosić różne wirusy itd. To jest paradoks, bo szczególnie w marcu i w kwietniu było spore zapotrzebowanie na gotówkę. Ludzie wypłacali z bankomatów po kilka tysięcy złotych, zwłaszcza w dużych nominałach. Dzięki temu chcieli zyskać poczucie bezpieczeństwa.

Marcin Matyja powołuje się na raporty Związku Banków Polskich. Wynika z nich, że regularnie maleje średnia wartość transakcji bezgotówkowej: - Klienci płacą elektronicznie za coraz mniejsze zakupy, również za przysłowiową bułkę i gazetę. Wcześniej zazwyczaj wyciągali w takich sytuacjach banknoty lub monety. Drobne nominały są po to, aby ułatwić przeprowadzenie niewielkich transakcji. Jednak mam wątpliwości, czy akurat do tego służą jednogroszówki.

Koniec z "mogę być winna grosika?"

Ekspert z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, że wielokrotnie w sklepach można bowiem usłyszeć od sprzedawców, że będą dłużni 1 grosz: - Jako społeczeństwo nie doszacowujemy wartości monet. Ma to też swoje konsekwencje konsumenckie. Oznacza, że np. cena 1,99 zł za 100 gramów wydaje się tańsza niż 19,90 za kilogram: - Wychodzimy z założenia, że to niespełna 2 zł. Zazwyczaj o monetach myślimy dopiero wtedy, kiedy portfel staje się cięższy. Nasz szacunek do tego rodzaju gotówki, zwłaszcza najniższych nominałów, jest ograniczony i jeszcze będzie maleć.