Cena wiśni na początku sezonu 2021. W sprzedaży pojawiły się pierwsze owoce tego gatunku Agata Wodzień

10.07.2015 lodzwisnie na lodzkim targowisku gorniak.fot. lukasz kasprzak/express ilustrowany/polska press Łukasz Kasprzak/archiwum Polska Press

Wygląda na to, że wysyp truskawek już za nami, podobnie jak najniższe w sezonie ceny. W sadach dojrzewają za to wiśnie i przybywa ich w sprzedaży na straganach. Cena jest podobna do tej sprzed roku. Ile kosztują wiśnie w sezonie 2021?