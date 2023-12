Ceny choinek. Takie drzewka będzie można kupić w Lasach Państwowych [8.12.2023 r.]

Drzewko do wyboru, do koloru… Najlepsze choinki można kupić bezpośrednio od leśników.

Świąteczne drzewko można kupić nie tylko pod hipermarketem. Właśnie rusza ich sprzedaż na terenach nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Choinki w sklepach wielkopowierzchniowych są do nabycia już od końca listopada. - Te z lasów będą znacznie świeższe, nie przechowywane w chłodniach, a przygotowywane do sprzedaży na bieżąco, w zależności od zapotrzebowania. Będą piękne i pachnące – zapewnia Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Toruniu . W okresie przedświątecznym leśnicy oferują do sprzedaży choinki wyhodowane i pozyskane na specjalnie przeznaczonych do tego celu powierzchniach leśnych. Najczęściej są to miejsca w lesie, na których nie mogą rosnąć wysokie drzewa, np. pod liniami energetycznymi. By ograniczyć liczbę niewykorzystanych drzewek do minimum, choinki są cięte i dostarczane na bieżąco. W całej w Toruniu funkcjonuje 27 nadleśnictw i każde z nich rozpoczyna sprzedaż według własnego harmonogramu. Przykładowo w Nadleśnictwie Brodnica sprzedaż rozpoczyna się już dziś – 6 grudnia, w Nadleśnictwie Gniewkowo 11 bm., zaś w Nadleśnictwie Bydgoszcz dopiero 14. Choinki będzie można wybierać i zakupić nie tylko przy siedzibie nadleśnictw, ale w niektórych przypadkach także przy poszczególnych leśniczówkach. Zainteresowani powinni więc sprawdzić oferty na stronach internetowych właściwych nadleśnictw.

W Nadleśnictwie Bydgoszcz sprzedaż choinek odbywać się będzie od 14 do 22 grudnia na terenie Szkółki Leśnej przy ul. Leśnej 1 w Białych Błotach: w dni powszednie w godz. 9.00 – 16.00, w soboty 9.00 – 13.00, w piątek 22 grudnia 9.00 – 14.00. W niedzielę 24 grudnia nieczynne.

Ceny tak wysokie jak drzewka

- Ceny drzewek ustalane są indywidualnie w poszczególnych nadleśnictwach naszego regionu, w zależności od ich możliwości i asortymentu, a zatem trzeba jej sprawdzić na stronach internetowych – radzi Honorata Galczewska.

Świerk pospolity z należącej do Nadleśnictwa Bydgoszcz Szkółki Leśnej przy ul. Leśnej 1 w Białych Błotach o wysokości do 1 metra kosztuje 30 zł brutto. Za drzewko od 1,1 do 1,5 m trzeba będzie zapłacić 40 zł, a za 1,6-2,5 50 zł. Za takie o wysokości 2,6 – 3,5 należy wydać 70 zł, natomiast za naprawdę duże 3,5 – 5- metrowe 90 zł. Można też nabyć choinkę powyżej 7 m i za tę leśnik zażąda 340 zł.

Świerk serbski i srebrzysty uznawane są za lepsze gatunkowo od świerka pospolitego i dlatego za najmniejsze drzewko do 1 metra żąda się o 10 zł więcej, czyli 40 zł. Za kolejne coraz wyższe choinki także trzeba dopłacić do ceny 10 zł. Jodły w szkółce Białe Błota sprzedawane będą wyłącznie w rozmiarze 1,5- 2,5 m i trzeba będzie za nie zapłacić 130 zł.

Za choinkę w doniczce do 1 metra cena wynosi 40 zł, a powyżej metra 50 zł.

W szkółce można też kupić tzw. stroisz iglasty a nawet liściasty. Za 1 m sześciennych należy zapłacić 123 zł. Sprzedaż reprezentacyjnych choinek, czyli większych rozmiarów dla firm, na faktury, odbywa się po wcześniejszym ustaleniu z leśniczymi.

Drzewko powinno się zaaklimatyzować

- Choinkę z lasu warto przygotować do ustawienia w domu, aby przetrwała jak najdłużej. Dlatego na co najmniej na jeden dzień, a najlepiej na kilka przed ustawieniem w domu, należy umieścić ją w piwnicy, garażu lub na klatce schodowej, aby się zaaklimatyzowała do wyższej temperatury – instruuje rzeczniczka RDLP w Toruniu.

Gdy już ustawiona zostanie we właściwym miejscu w domu, należy ją codziennie podlewać zimną wodą. Po świętach można ją oddać na przykład do ogrodu zoologicznego, ale aby to zrobić, aby zwierzęta nie doznały szkody, drzewko nie może posiadać nawet najmniejszych śladów dekoracji, szczególnie brokatów i sztucznego śniegu. Starej choinki nie wolno po świętach wyrzucać do lasu, bowiem ta traktowana jest jako odpad i sprawca może zostać ukarany mandatem.

