Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem [29.11.2023]

Ustabilizowanie cen karpia w dużej mierze wynika z obniżki cen za zboża, co przyczyniło się do zmniejszenia kosztów produkcji pasz dla hodowców. Mimo tego producenci ostrożnie podchodzą do kwestii cen, zdając sobie sprawę, że wpływ na ostateczną cenę mają także pośrednicy i detalisci.

Ceny karpia w marketach. Ile wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem?

Eksperci prognozują, że pełna informacja na temat ilości karpi dostępnych przed Świętami Bożego Narodzenia pojawi się dopiero w drugim tygodniu grudnia. W międzyczasie wiele osób już decyduje się na zakup karpia i zamrożenie go na okres świąteczny. Sklepy, w tym Auchan, zaczynają wprowadzać karpie do swojej oferty i prezentować ich ceny, a inne placówki handlowe również szykują się do prezentacji świątecznych ryb. My w poniższej galerii prezentujemy ceny ryb i niektórych innych produktów spożywczych, które pojawiają się na bożonarodzeniowych stołach i można je kupić w popularnych sklepach.