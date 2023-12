Ceny prądu 2024 - używany w dzień będzie tańszy, a wieczorem droższy. Komu się to będzie opłacać? [6.12.2023] Agnieszka Domka-Rybka

O zawarciu umowy na dynamiczne ceny energii, czyli niższą w dzień, a wyższą wieczorem - zdecyduje klient. Archiwum/Polska Press

W 2024 roku będzie można zawrzeć ze sprzedawcą energii umowę z cenami dynamicznymi. Sprawdzamy, co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego, m.in. mieszkańca Kujaw i Pomorza. Komu się to będzie opłacać, a komu nie?