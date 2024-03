Ceny węgla na początku marca 2024 w województwie kujawsko-pomorskim. Nadeszły zmiany na rynku [6.03.2024]

Właściciel składu opału spod Bydgoszczy, chcący zachować anonimowość, wyjaśnia sytuację. - Węgiel trafia do Polski głównie z Azji i Afryki, bo nie jesteśmy samowystarczalni w tym zakresie. Od ponad roku słyszymy w branży, iż wydobycie węgla w polskich kopalniach z roku na rok się kurczy, natomiast węgiel, pochodzący z Rosji, jest od czasów wybuchu wojny na Ukrainie objęty sankcjami i nie jest importowany do Polski. Część sprzedawców jeszcze pod koniec 2023 roku zaopatrzyła się w znacznie większą ilość surowca w obawie, że asortyment jej się wyprzeda przed zakończeniem sezonu grzewczego 2023/2024. Pod koniec zimy jednak w wielu punktach węgiel zalega. Prowadzący te składy chcą pozbyć się przynajmniej większości towaru do wiosny. Z tego powodu obniżają ceny.