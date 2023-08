Ceny węgla teraz jeszcze do zaakceptowania. Za kilka tygodni może być drożej

Pracownica składu węgla poprosiła o potwierdzenie zakupu. Chodziło o samo wypełnienie formularza, nie o wpłatę. Klientka akurat nie miała czasu. W weekend też go nie znalazła.Do uzupełnienia rubryk usiadła dopiero w poniedziałek. Zdziwiła się, bo cena była inna. - Miałam zapłacić już 1700 zł za tonę, a łącznie planowałam kupić trzy - mówi czytelniczka. - Zadzwoniłam do punktu sprzedaży. Okazało się, że zapas się wyczerpał. Opał pochodzi z nowej dostawy, jest już drożej.

Bydgoszczanka zamówiła opał przez internet. To było w piątek, a dostawca był z innego województwa. Kobieta zdecydowała się na zakup z odległej firmy, bo cena była konkurencyjna: 1620 zł za tonę ekogroszku w workach, do tego z darmowym transportem. Promocja obowiązywała do wyczerpania zapasów.

Przezorny kupujący węgiel

Może być jeszcze drożej i to za parę tygodni. To dlatego przezorni kupują węgiel już teraz. Polska Grupa Górnicza, czyli największy producent węgla w kraju i Unii Europejskiej, podaje stawki, które obowiązują od początku sierpnia br. - Tona węgla grubego, orzecha i kostki kosztuje od 1100 zł, tona groszków kosztuje 1220 zł, ekogroszków luzem 1400 zł, a ekogroszków pakowanych (paleta 1000 kg, 50 worków razy 20 szt.) 1650 zł.

Po wakacjach trzeba liczyć się z podwyżką. - Atrakcyjne ceny węgli będą obowiązywać do 31 sierpnia - informują w PGG. - Jesienią, bezpośrednio przed sezonem grzewczym, notuje się zazwyczaj wzrost cen. Wiele zależy od poziomu zainteresowania zakupem i dostępności towaru. Wiele osób odkłada zakup ekogroszku czy innych węgli na później, licząc, że tona będzie jeszcze niższa. Jednak czekanie na tani węgiel może być ryzykowne, gdyż już, zgodnie z zapowiedzią, PGG S.A. zakończyła promocję Drugie Tyle Węgla, która obowiązywała do 31 lipca 2023.