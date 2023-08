Ceny węgla w Kujawsko-Pomorskiem. Tak mogą zmieniać się ceny w najbliższym czasie [10.08.23]

Bydgoszczanka zamówiła opał przez internet. To było w piątek, a dostawca był z innego województwa. Kobieta zdecydowała się na zakup z odległej firmy, bo cena była konkurencyjna: 1620 zł za tonę ekogroszku w workach, do tego z darmowym transportem. Promocja obowiązywała do wyczerpania zapasów.

Pracownica składu węgla poprosiła o potwierdzenie zakupu. Chodziło o samo wypełnienie formularza, nie o wpłatę. Klientka akurat nie miała czasu. W weekend też go nie znalazła.Do uzupełnienia rubryk usiadła dopiero w poniedziałek. Zdziwiła się, bo cena była inna. - Miałam zapłacić już 1700 zł za tonę, a łącznie planowałam kupić trzy - mówi czytelniczka. - Zadzwoniłam do punktu sprzedaży. Okazało się, że zapas się wyczerpał. Opał pochodzi z nowej dostawy, jest już drożej.