Cezary Żak w młodości - tak wyglądał przed laty. Aktor pochwalił się zdjęciem ze ślubu [8.09.2023] jg

Cezary Żak z okazji 38. rocznicy ślubu pochwalił się fotografią ślubną, którą opisał "I tak już 38 lat prycza w pryczę". Jak aktor wyglądał w latach 80.? Oto zdjęcie z młodości Cezarego Żaka. Szczegóły w galerii. AKPA Zobacz galerię (9 zdjęć)

Cezary Żak już niemal od czterech dekad tworzy udane małżeństwo z Katarzyną Żak. Ostatnio z okazji rocznicy ślubu na Instagramie pochwalił się fotografią ślubną. To co jednak najbardziej przyciąga uwagę, to wygląd aktora. Miał wtedy 24 lata, brodę oraz bujne włosy! Tak wyglądał w młodości Cezary Żak.