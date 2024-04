Chcesz być na bieżąco z najnowszymi trendami? Weź udział w intelektualnej uczcie na konferencji Perspektywy Jutra w Bydgoszczy!

Konferencja Perspektywy Jutra to intelektualna i networkingowa uczta, która po raz drugi przyciągnie specjalistów, managerów i przedsiębiorców z regionu. Organizatorem jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza w Bydgoszczy.

Akcent padnie na człowieka i jego rolę w biznesie

W edycji 2024 uczestnicy zostaną zabrani w niezapomnianą podróż do przeszłości i przyszłości jednocześnie. Akcent padnie na człowieka i jego rolę w biznesie. A wszystko to przebiegnie w atmosferze przedsiębiorczości, otwartości i networkingu.

TUTAJ JEST WIĘCEJ INFORMACJI O KONFERENCJI PERSPEKTYWY JUTRA - KLIKNIJ

Konferencja skierowana jest do szerokiej grupy osób, które chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami i patrzeć szerzej i dalej. Będzie to świetna okazja do nawiązania nowych relacji, pozyskania kontaktów, a także poznania osobiście podczas przerwy prelegentów.