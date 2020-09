Chełmno - jakie imprezy zaplanowano w powiecie chełmińskim na 4, 5 i 6 września 2020?

Chełmno - głosujcie na projekty w Budżecie Obywatelskim - oto propozycje - zdjęcia

Aż 16 propozycji na działania i inwestycje do zrealizowania w Chełmnie zyskało pozytywną opinię komisji i znalazło się na liście projektów przyjętych do głosowania w ramach Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. A w nim jest do podziału, przypomnijmy, aż pół miliona złotych!