Chełmno - miasto idealne i jego Rynek. Z cyklu o historycznych centrach miast Kujaw i Pomorza Marek Weckwerth

Za sprawą przechowywanych w tutejszej farze relikwii św. Walentego jest to miasto zakochanych, co jego mieszkańcy i przyjezdni będą celebrować już od tego piątku do poniedziałku. Na romantyczne spacery we dwoje wybiorą się zapewne najchętniej na Rynek. Tym milej jest nam przedstawić jego dzieje, jak też całego Chełmna.