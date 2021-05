Chełmno. TOP 15 miejsc, które warto zwiedzić będąc w Chełmnie. Zobaczcie zdjęcia

Pogoda dopisuje. Robi się coraz cieplej. Przed nami długi czerwcowy weekend, a wkrótce też wakacje. Ze względu na pandemię, wiele osób woli unikać zatłoczonych turystycznych miejsc. Mamy dla Was prawdziwe perełki - miejsca, do których trzeba dotrzeć i je zobaczyć, kiedy przyjeżdża się do Chełmna.