Chicken Go w Żninie po Kuchennych rewolucjach. Magda Gessler zamieniła kurczaka na schaboszczaka Iwona Góralczyk

W najbliższy piątek, 26 stycznia, do Żnina zawita Magda Gessler, prowadząca programu "Kuchenne rewolucje". Będzie to jej kolejna i zarazem ostatnia wizyta w barze "Mój Schaboszczak". Wcześniej był tu Chicken Go, który pod okiem pani Magdy przeszedł metamorfozę.