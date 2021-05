Chojniczanka Chojnice - GKS Katowice 0:3 (0:2). Zdjęcia

Żołnierze - weterani dopłynęli kajakami do Chełmna. Płyną dla Arka Urbańskiego. Zdjęc

Chojniczanka Chojnice i GKS Katowice walczą o bezpośredni awans do I ligi. Obie drużyny kilka razy zmieniały się na miejscach 2 i 3. Niestety, po tym, jak Chojniczanka z przedostatniego spotkania - z Hutnikiem Kraków - wróciła tylko z jednym punktem, GKS wskoczył na pozycję wicelidera. Do końca były tylko trzy mecze - w tym ten właśnie z rywalem z Katowic. Starcie, mimo iż przed swoją publicznością, okazało się wielką porażką chojniczan. Już w pierwszej połowie katowiczanie dwa razy pokonywali bramkarza gospodarzy. Paweł Sokół był wściekły, co pokazał po drugim celnym strzale gości, który był efektem błędu defensywy Chojniczanki w rozegraniu piłki, w efekcie sytuacji sam na sam Filipa Kozłowskiego z bramkarzem.