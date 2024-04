Ciągle się spieszymy, mniej uważamy i mamy w regionie więcej wypadków

Coraz więcej wypadków, ostatnio z udziałem pieszych w Bydgoszczy, skłoniło policję do rozmowy o bezpieczeństwie na drogach w regionie. Tym razem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Bydgoszczy, w której Pan uczestniczył. Patrząc na te nasze drogi, jakie wnioski?

Takie, że ciągle się spieszymy, a przez to mniej uważamy. Ta „gorączka” dotyczy nie tylko pieszych, ale i rowerzystów oraz kierowców. Kolejny wniosek – tu odniosę się do wypadków tramwajowych, które odnotowaliśmy ostatnio w Bydgoszczy - jest taki, że ciągle nie znamy obowiązujących przepisów, albo o nich zapominamy… A wynika z nich, że pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, ma pierwszeństwo przed pojazdem. Natomiast pieszy, który wchodzi na to przejście - ma pierwszeństwo przed pojazdem - ale z wyłączeniem tramwaju. Za to w praktyce jest często tak, że na to torowisko wchodzi on bez wahania. A trzeba pamiętać o tym, że tramwaj w żaden sposób, takiego pieszego nie ominie i nie od razu się zatrzyma, bo ma długą drogę hamowania. Wniosek: przechodzący przez pasy drogowe i przez tory tramwajowe, powinni zwracać baczną uwagę na nadjeżdżające pojazdy, a przede wszystkim na te szynowe. Apel dotyczy także rowerzystów, którym nie wolno jechać po przejściu dla pieszych. Przed nim, powinni oni zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez „zebrę”.

Podkom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.

Jakie inne błędy dominują w zachowaniu pieszych?

Niestety, bardzo często bywa tak, że piesi - szczególnie młodzież - przechodzą przez jezdnię lub przez pasy na torowisku, wpatrzeni w telefon komórkowy czy w smartfona, bo czytają wiadomości lub – o zgrozo – je piszą. Bądź idą z telefonem, przy uchu. Nie zachowują należytej ostrożności, bo ich całą uwagę pochłaniają te urządzenia przez co nie zwracają szczególnej uwagi na to, co dzieje się wokół nich. A pamiętajmy, że już od kilku lat przechodzenie przez jezdnię i rozmawianie przez telefon, jest wykroczeniem. Pamiętajmy też o tym – tu szczególnie zwracam się do młodych osób – że przystanek to nie park, czy plac zabaw. Nie biegajmy po nim, nie popychajmy siebie nawzajem, tylko czekajmy na nim cierpliwie - w odpowiedniej odległości od jezdni, czy od torowiska.