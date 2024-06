Ciche rasy psów - te psy prawie nigdy nie szczekają. To są rasy idealne, gdy lubisz ciszę [14.06.2024]

Może to być problematyczne, gdy chcemy się wyspać, albo chcemy akurat położyć spać dziecko, albo gdy mamy mało wyrozumiałych sąsiadów.

Jednak szczekanie psa potrafi dać się porządnie we znaki, zwłaszcza, gdy jest częste i głośne. Pies potrafi szczekać o wszystko - że jest głodny, że chce iść na spacer, że chce się bawić, że ktoś przeszedł koło naszych drzwi, że zaginął mu ulubiony stary kapeć...

To naturalne, że pies szczeka - taka jego psia natura. Biorąc psa trzeba się z tym liczyć, podobnie jak z faktem, że trzeba będzie wychodzić z nim na spacery.

Te psy nie szczekają. To są rasy idealne, gdy lubisz ciszę

Wiadomo - czasem pies musi zaszczekać, choćby po to, by ostrzec o niebezpieczeństwie. Szczekanie to sposób, w jaki psy komunikują się z otaczającym je światem, z innymi psami, z ludźmi. Warto wiedzieć, że są takie rasy psów, które szczekają naprawdę w wyjątkowych okolicznościach. Zobacz, jakiej rasy psa wybrać, jeśli lubisz ciszę, mieszkasz w bloku albo masz małe dzieci.