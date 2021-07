Ciechocinek. Don Vasyl będzie walczył na gali Marcina Najmana. Znamy potencjalnego przeciwnika! [5.07.21 r.]

NOWE Szymon Hołownia o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki: Nie wrócił na białym koniu. Wrócił na piechotę

- O powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki myślę jak o wyzwaniu. To jest coś, z czymś trzeba się zmierzyć i mnie to cieszy - powiedział w TVN24 Szymon Hołownia, lider Polski 2050.